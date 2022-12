Lacarra: ‘Impossibile rompere legame tra Emiliano e Decaro’

Condividi su...

“Suggerisco al Consigliere Amati di evitare la fatica di provare a rompere la ventennale sintonia tra Michele Emiliano e Antonio Decaro.” Lo afferma il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra. “È uno sforzo inutile: ci hanno provato in tanti, ma hanno tutti fallito nell’impresa. Non esiste alcun margine di applicazione del principio del “divide et impera” tra i due principali riferimenti della primavera pugliese. Fabiano Amati ha fatto una scelta diversa: gli consiglio di concentrarsi sulla nuova strada che ha intrapreso. Se pensa che questa tattica sia funzionale a lasciare aperte porte per il futuro, ha sbagliato l’analisi”.