La Virtus Francavilla non sbaglia: battuta anche l’Acerrana 2-1

La Virtus Francavilla non conosce ostacoli e prosegue il suo percorso in campionato al comando del girone H di Serie D a punteggio pieno: contro l’Acerrana arriva la quinta vittoria in altrettante partite, 2-1 il punteggio finale in rimonta. La sorpresa nello schieramento di partenza della Virtus Francavilla è l’assenza di Taurino: al suo posto Gjonaj sulla sinistra, con Spavone trequartista al posto di Marconato.

Avvio di gara bloccato, con tanti duelli a tutto campo e poche occasioni da gol. Grande equilibrio fino al 26’, quando l’Acerrana, al primo concreto affondo con Laringe sulla fascia, penetra in area e trova il gol, il primo incassato dal Francavilla in campionato: diagonale vincente dopo una splendida cavalcata palla al piede sulla fascia del numero dieci dei campani, bravo a fuggire via a Lanzolla e battere Cevers. La reazione della Virtus non arriva e al 35’ sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi sugli sviluppi di un corner, con Cevers costretto agli straordinari. Prima frazione che scivola via così, senza ulteriori sussulti e con il gioco spezzettato dai numerosi interventi del direttore di gara.

La ripresa si apre con un doppio cambio in casa biancazzurra: dentro Arrighini e Latagliata, fuori Spavone e De Nova. E prove di coesistenza in attacco tra Arrighini e Sosa nei secondi 45’. Al 60’ dentro anche Taurino al posto di Gjonaj e due minuti dopo l’ora di gioco la prima concreta occasione da rete della Virtus: al limite dell’area Bonavolontà raccoglie un pallone vagante e calcia, Arrighini a porta vuota non riesce a deviare la sfera in porta. Al 65’ ancora Arrighini pericoloso di testa: l’incornata del centravanti su cross di Costantino termina alto sulla traversa. Al 69’ ancora Francavilla pericoloso: Taurino ci prova direttamente su calcio piazzato dal limite dell’area di rigore, sfera che sfiora il palo alla sinistra di Rendina. Al 73’, dopo aver flirtato a lungo con il gol, la Virtus pareggia i conti: dopo un’azione confusa nell’area di rigore dell’Acerrana, è Sosa il più lesto a spedire la sfera alle spalle del portiere avversario. Cambia l’inerzia della gara e a dieci minuti dalla fine arriva anche il calcio di rigore per il Francavilla, punito il fallo su Latagliata. Dal dischetto si presenta Sosa che prende la mira a calcia a sinistra, realizzando il sorpasso. All’87’ ancora Taurino pericoloso su punizione, questa volta da posizione defilata: si salva l’Acerrana, che al 90’ poi va alla conclusione con Elefante, chiamando a un ottimo e provvidenziale intervento Cevers. Nel secondo minuto di recupero Taurino prova ad arrotondare il bottino, ma da posizione defilata non centra la porta. Un giro di lancette e ci prova anche Sosa, trovando la risposta di Rendina. Finisce così, con la Virtus che supera anche l’esame Acerrana e consolida il primato in classifica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author