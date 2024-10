Barletta sul velluto: tris senza appello all’Arboris Belli

Sette su sette. Il Barletta non fa sconti e regola con un secco 0-3 anche l’Arboris Belli. La doppietta di Bayo mette in discesa la gara, mentre nella ripresa è Mariani a chiudere i giochi.

Sono i padroni di casa, in ogni caso, a stappare la partita: calcio da fermo dalla destra di Laguardia per la testa di Guarnaccia che non inquadra il bersaglio più grande. La risposta del Barletta è immediata: Lavopa ci prova al 7’ dopo un errore in fase di possesso della difesa di casa che alza il muro in occasione della conclusione. All’11’ il Barletta mette la freccia a sinistra: corner di Lavopa per Bernaola che manca l’appuntamento con la sfera. Sotto porta, però, c’è Bayo che deve solo spingere in rete per lo 0-1. Al 22’ la squadra di mister De Candia raddoppia: calcio d’angolo che attraversa tutta l’area di rigore, Bayo si coordina e in sforbiciata infila Menegatti. Gran gol per l’ex Canosa, subito doppietta all’esordio da titolare. I biancorossi giocano sul velluto: prima è Lattanzio di testa a sciupare di testa a pochi passi dalla porta, poi è Lopez a non pungere in area di rigore. Attento nella circostanza Menegatti. Al 40’ arriva una notizia negativa per il Barletta, che perde Bayo per un tocco duro di Mezzapesa. Prima frazione in archivio 0-2.

Nella ripresa, poche emozioni. Il pallino resta tra i piedi del Barletta, che nei primi minuti non affonda mai il colpo. I biancorossi puntano la sveglia al 72’, quando un lob di Montrone in area mette i brividi a Menegatti. Gli ospiti sei minuti più tardi calano il tris: Bernaola pesca Turitto tra le maglie gialloverdi. L’estremo difensore avversario ci mette una pezza, ma non può nulla su Mariani che indisturbato deposita in rete. All’84’ si fa vedere l’Arboris Belli con il lampo dalla distanza di Calderon. Sul capovolgimento di fronte, prova ad imitarlo il neoentrato Giambuzzi: palla che si stampa sulla traversa. È l’ultima occasione della gara: al “Scianni Ruggieri” 0-3 il finale. Prosegue la corsa in solitaria del Barletta in vetta alla classifica.

