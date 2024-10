Cremonese-Bari 1-1, Longo: “Gara coraggiosa. Mancato rigore su Favilli? Chiediamo rispetto”

Moreno Longo analizza così la sfida pareggiata dal Bari allo Zini contro la Cremonese: “La squadra ha giocato con coraggio, intensità e senza speculare. La nostra mentalità continua a crescere al di là dei rimpianti. Bisogna avere personalità ed atteggiamento per essere sempre propositivi. Il rigore non dato su Favilli? E’ sotto gli occhi di tutti che l’intervento è stato gestito male. Con il Cosenza ci viene dato un rigore contro secondo una gestione errata del Var. Sabato scorso ci furono tolti due punti, stavolta l’azione non è stata nemmeno rivista. L’errore dell’arbitro ci può stare, ma che dallo stesso Var non ci sia stato alcun richiamo credo sia grave. Bari merita rispetto ed è giusto analizzare certamente le cose con grandi equilibrio, tuttavia allo stesso tempo mi prendo la responsabilità di ciò che dico. Chiediamo unanimità di giudizio. Saco? L’ho inserito perché volevo maggiore fisicità. Nella ripresa, per il resto, la Cremonese ha messo in campo una qualità pazzesca. Per noi mantenere il ritmo del primo tempo sarebbe stato difficile”.

