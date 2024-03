La Settimana Santa di Francavilla Fontana in diretta su Antenna Sud Extra

La Settimana Santa a Francavilla Fontana: Tradizione e Devozione trasmessa in diretta i Pappamusci, i Misteri, le Trenule, i Crociferi: nomi che evocano mistero e sacralità, ma anche la fervida partecipazione popolare che rende unica la Settimana Santa di Francavilla Fontana. Questo suggestivo evento, carico di colori, fede e tradizione, si appresta ad essere trasmesso in diretta per permettere a tutti di condividerne l’emozione.

Giovedì 28 marzo alle 18:00 e venerdì 29 alle 19:30, Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre e in streaming sul sito www.antennasud.com, oltre che sulla pagina Facebook di Antenna Sud Extra, porterà in diretta i momenti più significativi di questa celebrazione.

Il pomeriggio di giovedì prende il via con il pellegrinaggio dei Pappamusci.

Vestiti con un cappuccio bianco che nasconde il volto, essi si dirigono in coppia dalla chiesa del Carmine ai sepolcri nelle chiese di Francavilla, simboleggiando una colpa da espiare o una preghiera da elevare.

Il culmine della celebrazione avviene venerdì alle 19:30 con la processione de i Misteri o del Battaglino. Le trenule, manigliette in legno con borchie metalliche, creano un ritmico crepitio mentre le confraternite e le statue procedono per le strade, riproponendo la passione di Cristo con una teatralità maestosa. I Crociferi, penitenti con il volto coperto, trascinano pesanti travi a forma di croce lungo il percorso, emettendo un lamento di perdono che si fonde con il suono delle tremule.

I riti della Settimana Santa 2024 di Francavilla Fontana, con il Patrocinio del Comune Francavilla Fontana, saranno trasmessi in diretta su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre, in diretta streaming su https://www.antennasud.com/streaming-92/ e sulla pagina Facebook ufficiale di Antenna Sud Extra.

