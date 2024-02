La Serie D si ferma per la Viareggio Cup: due “pugliesi” nella Rappresentativa Serie D

Una settimana di sosta per il campionato di Serie D, con le formazioni militanti in quarta serie che torneranno in campo domenica 18 febbraio. Questo perché alcune giovani promesse della categoria saranno impegnate questo fine settimana nella Viareggio Cup, fra le fila della Rappresentativa Serie D.

Sono due i calciatori “pugliesi” convocati da mister Giannichedda: il centrocampista classe 2005 del Martina Paolo Virgilio, ed il laterale offensivo classe 2006 del Manfredonia Daniele Balba. Se invece espandiamo il cerchio nell’intero raggruppamento H, ecco che spunta fuori anche la convocazione di Simone Ascione, ala 18enne di proprietà dell’Angri. Tre giovanissimi che tanto bene hanno fatto fino ad ora in campionato, e che adesso sono intenzionati a confermare le proprie qualità sotto i riflettori della Coppa Carnevale.

La Rappresentativa Serie D è stata inserita nel raggruppamento B, assieme agli spagnoli della Jóvenes Promesas, ai nigeriani del Mavlon ed all’Avellino. Le gare di questo gruppo si disputeranno martedì 13, giovedì 15 e sabato 17 febbraio. Il rischio è che questi tre calciatori possano arrivare acciaccati ai rispettivi impegni al rientro in campionato, quando il Martina ospiterà la Palmese, il Manfredonia sarà impegnato in casa del Santa Maria Cilento e l’Angri dovrà invece vedersela in Basilicata con il Rotonda.

Ciò che più importa, però, è che questi tre giovanissimi possano fare tesoro di questa esperienza, magari ben figurando in un torneo giunto ormai alla propria 74^ edizione e che negli anni ha lanciato campioni del calibro di Mario Balotelli e Ciro Immobile.

