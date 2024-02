Fidelis Andria, slitta la firma di Ciro Danucci

Andria-Danucci, sembrava tutto fatto e invece c’è ancora da lavorare per trovare un accordo definitivo. Dopo aver esonerato Pasquale De Candia, la società pugliese aveva trovato un accordo di massima con l’ex Brindisi ma la firma non è ancora arrivata, prevista per la giornata dell’8 febbraio. L’allenatore aveva assistito sugli spalti alla sfida di Coppa Italia tra il club del Girone H e il Trapani, vinto dai siciliani nel finale 1-2, allo stadio “Degli Ulivi”. In ogni caso l’accordo, salvo colpi di scena, non dovrebbe essere in discussione e la fumata bianca potrebbe giungere in giornata (foto Sergio Porcelli).

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author