La Regione Puglia punta a riportare a casa chi è emigrato per lavoro e ad attrarre nuovi cittadini da altri Paesi, offrendo benessere e opportunità professionali. Questa è la missione della strategia #MareAsinistra, presentata insieme a una serie di progetti e iniziative. Un ruolo chiave lo svolge l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal), impegnata nella ricerca di talenti altamente specializzati da inserire nel sistema produttivo locale.

Durante la conferenza stampa, il presidente della Regione Michele Emiliano ha sottolineato come Arpal stia mappando le aree a rischio spopolamento, con l’obiettivo di accogliere nuove famiglie, professionisti e lavoratori. Emiliano ha inoltre espresso l’intenzione di avviare contatti con le ambasciate italiane nel mondo per reclutare personale, soprattutto nei settori turistico e tecnologico. “Il mio sogno è che Arpal possa contribuire a colmare queste lacune”, ha affermato il presidente.

L’assessore regionale Sebastiano Leo ha evidenziato come vi siano oggi tutte le condizioni per far restare in Puglia i giovani talenti o, addirittura, per attrarne dall’estero. Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico, ha infine sottolineato la perfetta sinergia tra il lavoro di Arpal e la strategia #MareAsinistra, volta a rendere la Puglia un polo attrattivo per startup, ricercatori e imprese.

