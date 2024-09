Prevenire violenza negli ospedali, la Puglia traccia la strada

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha espresso gratitudine a Francesco Russo, prefetto di Bari, per aver convocato un incontro che ha permesso di confrontarsi con tutti i prefetti della regione.

La riunione, incentrata sulla sicurezza sul lavoro, ha permesso di discutere le linee guida recentemente approvate dalla Regione Puglia per prevenire atti di violenza nei luoghi di lavoro, specialmente in ambito sanitario.

Emiliano ha ricordato che le nuove direttive, già pubblicate su una rivista scientifica di rilievo, necessitano ora di protocolli attuativi per accelerare l’intervento delle forze dell’ordine in caso di emergenza. Ha sottolineato l’importanza non solo della presenza delle forze di polizia, ma anche di una diversa progettazione delle strutture ospedaliere, attualmente prive di investimenti significativi nella prevenzione della violenza.

Il prossimo passo sarà un incontro tra i direttori generali delle ASL pugliesi e i prefetti di ciascuna provincia, per definire le linee guida che dovranno essere adottate entro il 30 ottobre. Queste, successivamente, saranno alla base dei protocolli d’intesa con le forze di polizia.

Emiliano ha inoltre sottolineato la complessità della prevenzione della violenza, ricordando che il lavoro delle forze dell’ordine si muove nei limiti delle possibilità umane, fornendo protezione ai cittadini e assicurando alla giustizia i responsabili dei crimini.

Alla fine dell’incontro, il presidente ha voluto ringraziare tutti i prefetti, i questori e le forze di polizia per il loro impegno quotidiano nella tutela della sicurezza pubblica. Ha inoltre evidenziato che la Regione Puglia conta circa quarantacinquemila dipendenti nel settore sanitario, tutti potenzialmente esposti a rischi, così come lo sono coloro che operano in qualsiasi ambito di pubblica funzione.

L’incontro si è svolto nella sede della Prefettura di Bari, alla presenza del direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, e del responsabile del SIRGiSL, dott. Danny Sivo. La riunione era stata richiesta dal presidente Emiliano dopo i recenti episodi di violenza che hanno coinvolto operatori sanitari in diverse strutture ospedaliere pugliesi.

