D’Attis (FI): ‘Rivedere i commissariamenti dei Comuni’

In una nota, Mauro D’Attis di Forza Italia, vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia, ha affrontato il delicato tema del commissariamento dei Comuni, sottolineando come questo abbia spesso coinvolto enti locali che stavano contribuendo in maniera positiva allo sviluppo del territorio. D’Attis ha annunciato l’intenzione di chiedere alla Commissione Antimafia di rivedere i casi di scioglimento, citando in particolare i comuni di Ostuni, Squinzano e Carovigno, dove i sindaci sono stati successivamente dichiarati candidabili.

“La presenza di situazioni come queste – ha dichiarato D’Attis – solleva dubbi sull’opportunità del commissariamento. È fondamentale che il lavoro sui fascicoli in esame da parte del Ministero e dei prefetti sia rigorosissimo, con regole chiare per tutti”.

Il parlamentare ha inoltre evidenziato come tali questioni siano già all’attenzione del Ministro Piantedosi, sottolineando la necessità di aggiornare la normativa per garantire la tutela sia dei sindaci, che operano con passione e trasparenza, sia delle comunità, che devono essere protette dalle infiltrazioni mafiose nella gestione pubblica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author