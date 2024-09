Regione, prove di Campo largo. Decaro in pole per il dopo Emiliano

Bari – Una settimana in più per convocare il Consiglio regionale: assemblea di via Gentile alla prova del documento di economia e finanza. Intanto, Antonio Decaro resta il primo dei papabili per succedere a Michele Emiliano. A destra, in quota i nomi dei sottosegretari Alfredo Mantovano e Marcello Gemmato.

