Affare in chiusura per la Happy Casa Basket Brindisi, che nelle prossime ore ufficializzerà l’acquisto di Joonas Riismaa. L’esterno classe 2002 (estone di formazione italiana) firmerà un biennale che lo legherà alla New Basket Brindisi fino al 2024. L’ex Siena e Pistoia si è distinto nelle ultime due stagioni in Legadue, vincendo anche la Supercoppa A2 nel 2021. Dopo aver militato nelle giovanili della nazionale estone, a febbraio ha anche debuttato in nazionale maggiore ben figurando nelle qualificazioni alla prossima World Cup.