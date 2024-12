La Deejay Ten torna a Bari per un weekend di sport e spettacolo

Bari si prepara ad accogliere nuovamente la Deejay Ten, una delle corse non competitive più celebri d’Italia, nata nel 2005 a Milano da un’idea di Linus. L’appuntamento è fissato per domenica 27 aprile, con due percorsi adatti a tutti: uno da 10 km, aperto ai maggiori di 16 anni, e uno da 5 km, accessibile a chiunque, indipendentemente dall’età o dalla preparazione atletica.

“Sono passati 10 anni dalla prima Deejay Ten a Bari e, da allora, è diventata un appuntamento molto atteso per i baresi e non solo, capace di richiamare migliaia di persone anche da fuori città. Quest’anno, però, ci sarà qualcosa di speciale: lo staff di Radio Deejay organizzerà eventi per tutto il weekend, compreso uno spettacolo teatrale di Linus, in programma il 25 aprile al teatro Piccinni”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Pietro Petruzzelli.

L’evento non sarà solo una festa per gli amanti della corsa, ma anche un’occasione per vivere Bari in un clima di festa, in coincidenza con il ponte della Liberazione. “Non possiamo svelare tutto, ma sono sicuro che sarà una grande festa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale”, ha aggiunto Petruzzelli ringraziando Radio Deejay e Linus per la lunga e fruttuosa collaborazione.

La Deejay Ten non è solo una corsa, ma un evento che unisce divertimento, benessere e cultura, regalando a Bari un fine settimana all’insegna della convivialità e dell’energia positiva.

