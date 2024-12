Addio a Mario Tessuto, il cantante di “Lisa dagli occhi blu”

Mario Tessuto, celebre voce della canzone italiana e interprete del brano simbolo degli anni Sessanta Lisa dagli occhi blu, è morto all’età di 81 anni. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla famiglia e dalla Starpoint Corporation.

Nato Mario Buongiovanni il 7 settembre 1943 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, Tessuto aveva iniziato la sua carriera lavorando come barbiere, coltivando però sin da giovane una grande passione per la musica. Fu grazie all’amicizia con Livio Macchia, cantante e chitarrista dei Camaleonti, che iniziò a esibirsi dal vivo, dando avvio a una carriera destinata a lasciare il segno.

Il debutto di rilievo arrivò nel 1968, quando Tessuto partecipò al Cantagiro con Ho scritto fine, un brano firmato da Don Backy. Tuttavia, il successo esplose l’anno successivo con Lisa dagli occhi blu, una canzone romantica e melodica scritta da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro, che lo consacrò come uno dei volti più amati della musica leggera italiana.

