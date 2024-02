Kanoute piega il Giugliano al 90’ e lancia in orbita il Taranto

Ci pensa il solito Kanoute a regalare al Taranto altri 3 punti d’oro. Un successo di misura, ma assolutamente meritato per la squadra di Capuano, che ci ha provato per tutto il match, ma senza mai rendersi realmente pericoloso. I rossoblu hanno collezionato una miriade di angoli, riuscendo a sfondare solo a una manciata di secondi dal 90’: cross al bacio di Ferrara in area, inserimento perfetto di Kanoute che anticipa tutti e di testa batte Russo. Undicesima rete per il numero 77. Con questa vittoria, il Taranto sale a quota 45 attestandosi momentaneamente al terzo posto in classifica. Il Giugliano cade dopo 6 risultati utili di fila.

LA CRONACA

⏱️ 90’ Sono 4 i minuti di recupero.

🟨🟦 90’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Giugliano, Oviszach per Romano.

🟥🟦 89’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Kanoute! Cross al bacio di Ferrara in area, inserimento perfetto di Kanoute che anticipa tutti e batte Russo. Undicesimo gol in campionato per l’attaccante rossoblu.

🟨🟦 79’ SOSTITUZIONE 🔄 Primo cambio per il Giugliano: De Sena per Ciuferri.

🟥🟦 73’ Bifulco allarga per Ferrara, la conclusione di prima intenzione deviata in angolo da un provvidenziale intervento di Menna, altro ex.

🟥🟦 70’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Zonta e Ladinetti (al debutto in rossoblu) per Calvano e Fiorani.

🟥🟦 67’ Sul tiro-cross di Ferrara, Russo smanaccia in angolo.

🟨🟦 65’ Ammonito 🟨 Balde per scorrettezze con Luciani.

🟥🟦 65’ Ammonito 🟨 Luciani per scorrettezze con Balde.

🟨🟦 62’ Il Giugliano sfiora il vantaggio: Romano, l’ex fischiatissimo, raccoglie di testa un traversone dalla destra scheggiando la traversa. Lo stesso Romano si dispera.

🟥🟦 61’ Cross di Ferrara dalla sinistra, colpo di testa in area di Valietti che non inquadra la porta.

🟥🟦 58’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, De Marchi per Simeri.

🟥🟦 56’ Girara in area di Simeri, imprecisa.

🟥🟦 53’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Valietti rileva Mastromonaco.

🟥🟦 52’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Bifulco prende il posto di Orlando.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+1’ Si chiude qui il primo tempo.

🟥🟦 45’+1’ Punzione di Simeri dalla trequarti, alta.

🟥🟦 45’ Ammonito 🟨 Menna per gioco falloso. Trattenuta ai danni di Kanoute,

🟥🟦 42’ Destro al volo di Orlando, non inquadra la porta.

🟥🟦 40’ Punizione di Luciani a giro dal limite, alto.

🟨🟦 39’ Ammonito 🟨 Cargnelutti per gioco falloso. Fallo su Kanoute.

🟥🟦 37’ Punizione di Miceli dalla destra, Luciani colpisce in area, ma troppo debole.

🟥🟦 30’ Servito da Kanoute, Ferrara dal limite arma il sinistro che accarezza il palo: c’è anche una deviazione, angolo.

🟥🟦 21‘ Ammonito 🟨 Simeri per comportamento non regolamentare.

🟥🟦 21’ Su azione d’angolo, testa di Enrici che non sorprende Russo.

🟨🟦 20’ Sul cross di Ciuferri dalla destra, Salvemini colpisce di testa nel cuore dell’area, ma non incuqara la porta.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-🟨🟦 GIUGLIANO 1-0

⚽️ RETI: 89’ Kanoute (T)

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Mastromonaco (53’ Valietti) Fiorani (70’ Ladinetti), Calvano (70’ Zonta), Ferrara; Orlando (52’ Bifulco), Simeri (58’ De Marchi), Kanoute. Panchina: Loliva, Costantino, Riggio, Panico, Papaserio, Travaglini, Capone, Fabbro. All. Capuano.

🟨🟦 GIUGLIANO 433: Russo; Menna, Cargnelutti, Caldore, Yabre; De Rosa, Maselli, Romano (90’ Oviszach); Ciuferri (79’ De Sena), Balde, Salvemini. Panchina: Baldi, Rob Coprean, Scogmamiglio, Oyewale, Paulino Da Silva, Berardocco, Grasso, Boccia, Valdesi. All. Bertotto.

🔵 ARBITRO: Ermes Cavaliere di Paola. Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Giacomo Bianchi di Pistoia. Quarto ufficiale: Giuseppe Lascaro di Matera.

🟨 AMMONITI: Simeri, Luciani (T); Cargnelutti, Menna, Balde (G).

📌 NOTE: recuperi 0’/. Angoli 10-4

