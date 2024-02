(Di Lorenzo Ruggieri) Amarezza e delusione traspaiono dalle parole di Valerio Bertotto, tecnico del Giugliano, al termine della sfida persa di misura contro il Taranto: “Il risultato non è giusto, abbiamo disputato un grande match ma il finale non è stato quello sperato. I ragazzi hanno effettuato una gara strepitosa, pur senza concretizzare alcune situazioni di superiorità numerica. Siamo molto arrabbiati e amareggiati per questa sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Non ricordo tiri in porta o situazioni pericolose prodotte dai nostri avversari. Tuttavia, il Taranto ha sudato e lottato per ottenere questi punti e merita la classifica attuale. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi e dobbiamo continuare su questa strada”.

