Coppa Italia Eccellenza, 1-1 tra Sarnese e Manduria

SARNO – Pareggio complicato ma prezioso per il Manduria nella prima gara della fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza, i biancoverdi fanno 1-1 sul campo della quotata Sarnese allenata da Francesco Farina. Gli uomini di Andrea Salvadore passano in vantaggio con la rete di Quarta intorno alla mezz’ora del primo tempo, primato annullato dalla replica di Yeboah che pareggia i conti al quinto minuto della ripresa. La gara è intensa ed il risultato regge fino al triplice fischio, al “Felice Squitieri” di Sarno tutto è rimandato alle successive due sfide del triangolare. Messapici impegnati, adesso, il 28 febbraio al “Dimitri” contro la Santarcangiolese, match decisivo per il passaggio del turno. In caso di arrivo a pari punti conterà come primo criterio la differenza reti.

