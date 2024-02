Monopoli, Taurino: ‘Col Foggia in palio punti importanti’

(Di Lorenzo Ruggieri) Con il Foggia, il Monopoli cercherà di “tramutare la rabbia in energia positiva”. Con queste parole, Roberto Taurino, tecnico dei biancoverdi, ha presentato la sfida contro i satanelli, un match tra due compagini in cerca di riscatto: “Affronteremo una squadra importante, reduce anch’essa da un momento non positivo. In palio ci saranno punti importanti ed entrambe le compagini cercheranno di portare a casa il risultato”.

Indisponibili: “Oltre ai due squalificati (Hamlili e De Risio, ndr), non prenderanno parte alla sfida Fazio, il quale sta smaltendo un infortunio al ginocchio, e Fornasier, reduce da un risentimento al polpaccio. Il resto del gruppo è a disposizione, compreso Ardizzone”.

Risultati: “Per affrontare al meglio ogni gara è necessario ricaricare le pile. Nelle ultime gare abbiamo effettuato ottime prestazioni, senza però ottenere punti per vari dettagli. Ci portiamo dietro rabbia ma cercheremo di tramutarla in energia positiva per invertire la rotta contro il Foggia”.

Modulo: “Abbiamo testato varie soluzioni e cercheremo di mettere i calciatori nelle condizioni di esprimersi al meglio. Contro il Foggia, però, il modulo conterà relativamente. Sarà molto importante, invece, inscenare lo spirito delle ultime partite, evitando qualche disattenzione e sperando in un pizzico di buona sorte”.

Dichiarazioni ds Chiricallo sugli arbitri: “Preferisco non parlare delle dichiarazioni rilasciate dal nostro direttore sportivo. Domani giocheremo come se l’arbitro non ci fosse, la società ha già preso posizione ma le cose non sono cambiate. Il direttore di gara è l’unico giudice in campo e non voglio che diventi un alibi o che arrechi disturbo ai ragazzi”.

