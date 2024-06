Intimidazione a Ruffano: ritrovata tanica di benzina con minacce

Una tanica di benzina, un accendino e una cartuccia di fucile da caccia inesplosa. E’ il messaggio intimidatorio rinvenuto nella mattinata di mercoledì 26 giugno a Ruffano (Lecce) dal titolare dell’autofficina Mec Service, nell’area parcheggio dell’impresa. L’imprenditore ha subito chiamato i carabinieri che sono andati sul posto per i rilievi e per acquisire i filmati della videosorveglianza. L’imprenditore ha riferito ai militari di non aver ricevuto in passato minacce e richieste estorsive.

