Brindisi: auto in fiamme nel quartiere Sant’Elia

Brindisi- Ancora un’auto in fiamme a Brindisi. Questa volta è accaduto nel quartiete Sant’Elia. Il fatto si è verificato nella notte. Una squadra del Comando di Brindisi è intervenuta intorno alle ore 03:00, in via Eduardo Dalbono. Danneggiata anche la facciata del palazzo dove erano parcheggiate diverse vetture. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e bonificato l’intera area interessata dall’evento. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di rito e i tecnici ENEL per il danneggiamento di cavi di corrente.

