La senatrice Patty L’Abbate esprime la preferenza del Movimento 5 Stelle: “Andrea Riccardi è uno storico, appartiene al mondo universitario, è dalla parte dei deboli ed è una persona di alto livello”. Poi legge un messaggio che un cittadino le ha inviato su facebook: “Per cortesia dica ai politici di essere seri nella votazione, di non scrivere nomi a caso perché il popolo si è stancato di tutti questi politici che riscaldano la poltrona e personalmente non mi rivedo in loro”.