ROMA- “Dovremmo fare come dice Enrico Letta: stare chiusi in una stanza e decidere il nome” dice l’onorevole Alessandro Zan. “Non va bene la Casellati perché ha un profilo dichiaratamente di parte, Draghi è un’ottima soluzione ma deve essere condivisa da tutti”. Tra gli intervistati nella terza parte dello speciale di AntennaSud, “Il Presidente secondo me”, parola all’onorevole Alessandro Zan.