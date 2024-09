Intelligenza artificiale e sanità: a Taranto arriva la Tac del futuro

A Taranto, l’innovazione tecnologica si mette al servizio della salute grazie all’introduzione di una Tac di ultimissima generazione dotata di Intelligenza Artificiale presso la Casa di cura Villa Verde. Questo nuovo macchinario permette di effettuare esami diagnostici in tempi più rapidi e con una riduzione significativa delle radiazioni a cui sono esposti i pazienti.

La Tac CT 5300, progettata da Philips e già collegata alla rete Cup della Asl, contribuirà anche alla riduzione delle lunghe liste d’attesa. Come sottolineato dal dottor Nicola Danese, responsabile del servizio di Radiologia, «questo apparecchio renderà l’esecuzione degli esami più veloce e con immagini di altissima qualità, beneficiando sia i pazienti che il personale medico».

Il ruolo della diagnostica per immagini è cruciale nel panorama della sanità, come dimostrano i 48 milioni di esami effettuati ogni anno in Italia. L’integrazione sempre più avanzata dell’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il settore, migliorando la qualità delle immagini e riducendo gli errori diagnostici.

Grazie anche ai fondi del PNRR, dal 2022 si è registrato un forte rinnovamento delle apparecchiature, con macchinari sempre più digitali e connessi. La Tac installata a Taranto rappresenta un esempio eccellente di questa tendenza: in grado di operare in diversi ambiti clinici, tra cui cardiologia, pneumologia e traumatologia, è dotata di software avanzati come il “Precise Cardiac”, che ricrea immagini dettagliate di cuore e arterie.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla telecamera integrata che permette di posizionare il paziente in modo automatico, risparmiando fino al 50% del tempo rispetto a un posizionamento manuale. Come evidenziato dalla dottoressa Anna Di Stani, coordinatrice tecnica del servizio di Diagnostica per Immagini, «questa tecnologia ci consente di effettuare esami ad alta precisione in tempi rapidissimi e con una riduzione delle radiazioni fino all’80%».

L’introduzione di questi strumenti innovativi non solo migliora l’esperienza del paziente, ma accelera anche l’intero processo diagnostico, rendendo la sanità più efficiente e accessibile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author