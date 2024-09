Martina Franca: un finanziamento per l’ampliamento del CCR in zona industriale

Il Comune di Martina si è aggiudicato un finanziamento di 380.000 euro per l’ampliamento e l’implementazione dei servizi del CCR della zona industriale ubicato in contrada Cicerone.

Il finanziamento è stato assegnato dalla Regione Puglia tramite la partecipazione del Comune all’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali di rifunzionalizzazione dei centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il progetto presentato dagli uffici del Settore Lavori Pubblici del Comune, prevede diversi interventi che consentiranno, fra l’altro, di realizzare le strutture necessarie per ampliare la gamma delle attuali tipologie di frazioni merceologiche, per consentire l’accesso anche a persone con disabilità, di installare un impianto fotovoltaico in auto consumo, di corpi illuminanti dotati di sensori di luce per l’autoregolazione in funzione della luce diurna, di adottare soluzioni che consentano l’inserimento del centro nel contesto paesaggistico col minor impatto possibile.

L’attuale impianto di raccolta di acque meteoriche sarà implementato per la raccolta e il riutilizzo delle stesse per i servizi igienici al fine di ridurre i consumi idrici.

Inoltre, in un’ottica di informatizzazione del CCR saranno effettuati interventi finalizzati a consentire il controllo degli accessi, la tipologia e la quantità di rifiuti conferite. Il controllo degli accessi per i grandi carichi trasportati dagli operatori ecologici sarà realizzato con l’allestimento di una pesa informatizzata per mezzi pesanti.

