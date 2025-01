Inseguimento a Taranto: Uomo denunciato per merce contraffatta in auto

A Taranto, nei pressi di via De Cesare, un’auto con merce sospetta a bordo ha attirato l’attenzione della Polizia Locale, dando il via a un inseguimento che ha portato alla denuncia di un uomo per detenzione e commercio di prodotti contraffatti.

Durante un pattugliamento, gli agenti hanno notato un individuo sospetto vicino a un veicolo. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha mostrato segni di nervosismo e, anziché fermarsi, ha cercato di fuggire ad alta velocità. Gli agenti, dopo aver registrato la targa, hanno avviato le indagini, riuscendo a risalire al proprietario del mezzo.

Sebbene inizialmente l’uomo fosse irreperibile, le ricerche sul territorio hanno condotto gli agenti in via Mazzini, dove l’individuo è stato finalmente fermato e identificato. Nel bagagliaio del veicolo, sono stati rinvenuti numerosi articoli di abbigliamento e scarpe contraffatte, prontamente sequestrati.

L’uomo è stato denunciato per il commercio illecito di merce contraffatta, un intervento che ha impedito l’immissione sul mercato di prodotti irregolari, contribuendo alla tutela dei cittadini e della legalità.

foto: Francesco Manfuso

