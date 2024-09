Incontro Federmanager e Acciaierie d’Italia per rilancio azienda

Oggi, martedì 3 settembre, a Roma, nella sede di Federmanager si è svolto un incontro cruciale tra i rappresentanti di Federmanager e Acciaierie d’Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.

Per l’Azienda erano presenti i Commissari Straordinari, il Direttore Generale Ing. Maurizio Saitta e il Direttore delle Risorse Umane Dott. Claudio Picucci. A rappresentare Federmanager, il Direttore Generale Mario Cardoni, il coordinatore della commissione Siderurgia Paolo Bonci, e il rappresentante della sede di Taranto, Michele Conte.

Durante l’incontro, l’Azienda ha illustrato i primi 100 giorni di attività sotto la guida dei Commissari Straordinari, sottolineando l’importanza del piano di ripartenza gestionale e operativa, essenziali per garantire la continuità aziendale e preparare l’impresa alla futura vendita sul mercato.

Sul fronte operativo, sono state messe in atto le condizioni necessarie per la gestione e il ripristino degli impianti, mentre a livello gestionale si è puntato su un riassetto dei ruoli chiave, rendendo il modello organizzativo più efficace e responsabile. Questo approccio ha avuto un impatto positivo sulla motivazione sia del management sia dei dipendenti, grazie anche a interventi sui costi di gestione basati su principi di solidarietà ed equità.

L’incontro, svoltosi in un clima di serenità, si è concluso con l’impegno reciproco a collaborare per rafforzare la squadra dirigente dell’azienda. La sinergia tra Federmanager e le Academy aziendali permetterà di avviare nuovi processi formativi e percorsi di crescita, con l’obiettivo di consegnare al mercato un’azienda solida e attrattiva per i potenziali acquirenti. Le parti hanno concordato di programmare ulteriori incontri per dare seguito ai progetti formativi e favorire la crescita della cultura manageriale in Acciaierie d’Italia S.p.A. in A.S.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author