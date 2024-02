Incidente Trani-Corato, la vittima è un 35enne tranese

TRANI – È Riccardo Pellegrino, 35enne originario di Trani, la vittima dell’incidente stradale di martedì sera lungo l’ormai famigerata strada provinciale 378, arteria che collega Trani e Corato. L’uomo, dipendente di un’azienda di catering di Molfetta, era alla guida dell’auto che si è ribaltata ed è precipitata dal cavalcavia, finendo la sua corsa nei pressi del casello autostradale. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, giunto sul luogo del sinistro con diverse ambulanze, per il 35enne non c’è stato nulla da fare.

Altre sei, invece, le persone coinvolte. Non è in pericolo di vita la 59enne ricoverata presso il Policlinico di Bari: la donna ha riportato numerose fratture multiple, ma la situazione resta stabile e sotto controllo secondo l’équipe medica del capoluogo pugliese. Gli altri feriti, di cui due in condizioni più serie, sono stati immediatamente trasferiti presso l’ospedale Bonomo di Andria.

La carambola sul cavalcavia della Trani-Corato ha incluso quattro auto, compresa quella della vittima precipitata oltre il guardrail. Poco meno di due mesi fa, il 29 dicembre, un altro incidente ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre tre sulla stessa arteria stradale.

