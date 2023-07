Incidente all’alba tra Andria e Trani: due ragazzi vivi per miracolo

L’ennesimo, drammatico incidente stradale si è consumato all’alba di domenica 9 luglio. A vedere le condizioni dell’Audi completamente accartocciata sul guardrail all’altezza della ormai “famigerata” rotonda della strada provinciale Andria-Trani si potrebbe già parlare di miracolo: i due ragazzi entrambi tranesi che erano a bordo di un’Audi al momento dell’impatto, avvenuto questa mattina intorno alle 6.30, sono infatti vivi dopo un incidente così spaventoso.

Uno di loro, il conducente della vettura, solo leggermente ferito, è stato trasportato in ospedale al Bonomo di Andria per accertamenti, mentre il passeggero, più grave ma che non sembrerebbe in pericolo di vita, è stato invece trasportato allo stesso nosocomio in codice rosso. Non si conosce ancora la precisa dinamica dell’ennesima tragedia sfiorata sul quella strada ma sembrerebbe che l’auto con i due ragazzi a bordo rientrasse da Andria e abbia improvvisamente perso il controllo.

I primi a prestare soccorso sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Trani, lì di passaggio casualmente. Sul posto una volante della Polizia di Stato di Trani e gli operatori del 118.

Il luogo è teatro frequente di sinistri stradali, anche mortali. Sul finire del dicembre del 2022, esattamente nella serata di Santo Stefano, nello stesso punto della rotatoria della sp n.1, vi fu un altro drammatico incidente, costato la vita alla signora Antonia Dragonetti, madre della consigliera regionale Debora Ciliento.

