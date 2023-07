Giovinazzo: Furto auto tra indifferenza della gente, che filma (Video)

È diventato virale il video di un furto d’auto a Giovinazzo. I ladri, a volto coperto e con indosso delle tute, sono entrati in azione in una zona illuminata agendo praticamente indisturbato tra l’indifferenza della gente, che ha anche filmato il furto. Sono bastati pochi secondi per portare via una Mercedes: scene che hanno indignato il primo cittadino, Michele Sollecito.

“Sotto Palazzo di Città, nella centralissima Piazza si portano via a rimorchio un’auto come se nulla fosse – ha scritto lo stesso sindaco Sollecito sulla sua pagina Facebook -. Torneremo in Prefettura per chiedere nuovamente maggior controllo del nostro territorio, solo la presenza dello Stato può intimorire questi malviventi, che ormai non temono di agire anche dinanzi a persone che filmano le loro azioni. Infine, poiché il fenomeno è tristemente noto, spero e confido che l’attività investigativa possa chiudere il cerchio sulla committenza di questi furti. Siamo esasperati dall’inerzia e dall’ineluttibilità, possiamo e dobbiamo pretendere una risposta forte, questa delinquenza ci ferisce non solo nel breve, ma anche nel lungo periodo minando la serenità di una comunità intera.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp