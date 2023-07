Torre Canne: Auto si ribalta, ferita una donna

Una donna è rimasta ferita dopo un incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 8 luglio a Torre Canne (Brindisi) sulla strada per il mare. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto su cui viaggiava è finita fuori strada finendo in un campo agricolo e ribaltandosi. Per estrarla dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni. Sul posto anche i sanitari del 118.

