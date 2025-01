Incidente a Taranto: auto si ribalta a San Vito in pieno giorno

TARANTO – Un’auto si è ribaltata nella borgata di San Vito, alla periferia di Taranto, il 27 gennaio poco dopo mezzogiorno. L’incidente è avvenuto in Viale Jonio, all’angolo con Via Meda, dove una Volkswagen T-Roc, secondo una prima ricostruzione, avrebbe urtato una Fiat 500 parcheggiata prima di capovolgersi, ma saranno i rilievi delle forze dell’ordine intervenute a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Fortunatamente, le persone a bordo del veicolo non hanno riportato ferite, stando a quanto si apprende sono uscite illese dall’abitacolo della vettura capovolta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale, la Polizia Locale e i sanitari del 118 con un’ambulanza. Il traffico su quell’arteria periferica ma molto trafficata, e’ stato deviato ed ha subito un notevole rallentamento.



