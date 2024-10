Inchiesta dati rubati: sequestrato archivio, presto interrogatori

Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sull’attività di dossieraggio illecito, è stato sequestrato l’archivio contenente oltre 800mila dati sottratti illegalmente dalle banche dati pubbliche.

L’indagine ha portato all’accertamento di profitti illeciti per oltre 3 milioni di euro. Tra gli indagati, è stato chiesto l’arresto domiciliare per Enrico Pazzali, presidente autosospeso della Fondazione Fiera Milano e manager vicino al mondo politico, che ricopre anche il ruolo di leader della società Equalize, al centro delle indagini.

Secondo le accuse, la rete avrebbe fornito dati riservati anche ai servizi segreti di Paesi stranieri. La vicenda ha suscitato una reazione immediata nel governo, con un vertice di ministri convocato dalla Premier Giorgia Meloni.

Anche l’Antimafia e il Copasir si stanno muovendo per rafforzare i controlli sulle banche dati. Il Partito Democratico ha richiesto una relazione urgente in Parlamento per fare chiarezza sulla vicenda.

