Incendio nella notte a Melissano: a fuoco due mezzi

È di due mezzi distrutti il bilancio dell’incendio divampato nella notte tra sabato 12 e domenica 13, in Salento.

Poco dopo mezzanotte, una Renault Clio, intestata ad un 69enne del posto, ed un’Apecar di proprietà di un 72enne hanno preso fuoco. Entrambi i veicoli erano parcheggiati in via Ferruccio Caputo, a Melissano. Qui, dopo essere stati allertati dai residenti della zona, si sono recati i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni a persone o cose. Oltre ai veicoli, infatti, una motozappa che si trovava sul moto carro è andata completamente distrutta. Oltre ai caschi rossi, sul posto erano presenti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini.

