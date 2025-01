Incendio in garage con bombole Gpl: paura a Cellino San Marco

CELLINO SAN MARCO – Un incendio all’interno di un garage a Cellino San Marco, un’auto in fiamme sulla Statale 7. Notte movimentata per i vigili del fuoco di Brindisi. Il primo intervento verso l’una, a Cellino, in via San Donaci, per domare il fuoco scaturito all’interno di un box dove, oltre ad attrezzi vari, c’erano anche delle bombole di Gpl. Sul posto, insieme ad una squadra del comando provinciale, anche un’autobotte, per un’operazione delicata conclusasi dopo circa due ore.

Il secondo intervento, quasi in contemporanea, sulla Statale 7, all’altezza di Francavilla Fontana, per l’incendio di un’auto. Anche in questo caso, nessun ferito. Sul posto, una squadra del locale distaccamento.

