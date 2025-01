Oria, rapina armata a commerciante: arrestato 22enne

ORIA – La sera del 17 dicembre, armato di pistola, strattonò e rapinò un commerciante del suo borsello contenente più di 7mila euro. A distanza di due settimane, le indagini di carabinieri e Procura di Brindisi hanno permesso di individuare e arrestare il presunto responsabile, un 22enne del posto, ora ristretto in carcere con l’accusa di rapina aggravata. Nei giorni scorsi, il Gip ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’uomo, poi notificata dagli stessi investigatori della locale stazione che, aiutati dai filmati delle telecamere installate in zona, hanno ricostruito la vicenda.

Oria, rapina a commerciante: arrestato 22enne

Quella sera, la vittima, all’uscita di un ristorante nei pressi di via Torre, era stata raggiunta alle spalle da un soggetto con il volto travisato che l’aveva strattonata facendola cadere e, sotto la minaccia di una pistola, l’aveva poi costretta a consegnare il suo borsello contenente la somma contante di 7.200 euro. Il rapinatore si era poi dileguato a piedi per le vie del centro abitato. I Carabinieri avevano subito avviato un’intensa attività investigativa che, dall’analisi delle immagini acquisite dalle telecamere della zona ove è stata consumata la rapina, ha permesso di identificare il rapinatore. L’indagato, poi rintracciato dai militari presso l’abitazione di un conoscente, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere. Il Gip, dopo l’interrogatorio, ha confermato la misura cautelare.

