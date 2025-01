Molfetta, malore in un bar: morto 37enne

MOLFETTA – Era all’interno del bar in cui lavorava, quando ha accusato un malore e si è accasciato. È accaduto a Molfetta, dove un 37enne è morto per arresto cardiocircolatorio mentre si trovava nell’attività commerciale, un caffè in via Felice Cavallotti.

L’episodio è accaduto giovedì pomeriggio poco prima delle 19. Immediato l’intervento del 118, che però ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche la Polizia Locale e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. Gli agenti e i militari hanno raggiunto l’area dopo che il barista era stato trovato senza vita. L’équipe medica ha poi accertato le cause della morte.

