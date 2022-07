CASTELLANETA – Probabilmente un guasto elettrico ha causato l’incendio di una casa in legno a Riva dei Tessali località di Castellaneta, nel tarantino. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Castellaneta, la squadra boschiva, un’autobotte, i carabinieri e i sanitari del 118. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti. Ingenti invece i danni, non è rimasto molto della struttura, quasi completamente divorata dalle fiamme