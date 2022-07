Una giovane vita spezzata, in un tragico incidente. Due ragazzi a bordo di un auto, nella marina di Manduria in località Urmo Belsito: il conducente se la caverà, l’altro, di soli 18 anni, della vicina Avetrana, non ce l ha fatta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto si sarebbe più volte ribaltata e per il giovane di Avetrana, non c’è stato nulla da fare. Ancora sangue sulle strade, in una estate che dovrebbe solo riservare spensieratezza.