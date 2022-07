ALTAMURA- È di una vittima il bilancio dell’incidente verificatosi sulla statale 99 “di Matera” all’altezza di Altamura: sul posto sono giunte le forze dell’ordine, le ambulanze, i vigili del fuoco e personale Anas.

Purtroppo, non ce l’ha fatta il conducente di una delle due auto rimaste coinvolte nello scontro frontale avvenuto nel pomeriggio del 4 luglio, poco dopo le 18: la carreggiata della statale 99, all’altezza del chilometro 2,900, in direzione Matera è stata chiusa al traffico.

Sul posto le forze dell’ordine per eseguire i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Inoltre, le squadre Anas sono impegnate a ripristinare le regolari condizioni del traffico. Al momento il traffico in direzione Matera viene deviato verso lo svincolo Via Selva, lungo la SS 96 ”Barese” km 80,000 poi rientrare lungo la SS 99 al km 4,000.