FASANO- È intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Ostuni per domare le fiamme che hanno avvolto una vecchia Ford Focus e coinvolto lievemente una roulette parcheggiata vicino: paura per la proprietaria e per i vicini. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato un’attività d’indagine.

È accaduto nella notte del 9 febbraio, intorno alle 2, quando i pompieri sono stati chiamati in via Orazio Flacco, a Savelletri, a causa di un incendio che ha coinvolto una vecchia Ford Focus di cui è proprietaria una donna di una sessantina di anni. I vigili del fuoco non escludono possa essersi trattato di un corto circuito a causa degli anni dell’auto. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Fasano e al vaglio ci sono le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.