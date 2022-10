BISCEGLIE- Trentamila metri quadri, 22 box coperti dei quali uno riservato alla polizia locale e 229 posteggi scoperti, bagni e servizi adeguati, illuminazione, videosorveglianza, verde pubblico e zona parcheggi. Sono le caratteristiche principali della nuova area polifunzionale di via San Martino, inaugurata questa mattina con lo svolgimento del primo mercato settimanale e la cerimonia alla quale hanno partecipato il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il presidente del consiglio comunale Gianni Casella, assessori e consiglieri comunali, autorità civili, religiose e militari, i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio, i decani del commercio ambulante biscegliese, con le performance musicali del New Chorus diretto dal maestro Marzia Pedone e della Bassa Musica della Città di Bisceglie coordinata dal maestro Benedetto Grillo.

“Sono veramente emozionato, oggi è una festa per Bisceglie, viviamo insieme un evento storico che inizia una nuova era nel settore commerciale e per tutta la nostra comunità”, ha detto il sindaco Angarano dopo l’intervento dell’assessore al Commercio Maria Lorusso. “Finalmente lo storico mercato settimanale del martedì ha un’area dedicata, attrezzata, ampia e funzionale sia per gli operatori che per gli acquirenti. Terminano così le criticità e i disagi connaturati nello svolgimento del mercato in zona seminario e prim’ancora nel centro cittadino. L’area inoltre potrà ospitare manifestazioni, mercatini, sagre, eventi, diventando a tutti gli effetti luogo di aggregazione e socializzazione. Sarà punto di riferimento per iniziative che contribuiscano alla crescita e allo sviluppo di Bisceglie sotto il profilo culturale, sociale, turistico, sportivo ed economico. Esorto tutta la cittadinanza a preservare e avere cura di questa area, simbolo di una città che diventa sempre più moderna e guarda al futuro”.

L’area sarà implementata con giochi per bambini e, in altri 15mila metri quadrati attigui all’area polifunzionale, è prevista la realizzazione di un impianto sportivo polivalente.

“Un grande obiettivo raggiunto con competenza e lungimiranza che mi sento di condividere con tutta la squadra di governo e la maggioranza; i dirigenti e funzionari comunali che nel tempo hanno lavorato su questo progetto in sinergia con le amministrazioni; tutte le associazioni di categoria con le quali abbiamo condiviso il percorso scaturito con la nuova area mercatale”, ha aggiunto il sindaco Angarano, dopo lo scoprimento della targa e la benedizione di don Nicola Napolitano, parroco di San Vincenzo de’ Paoli. “Un lavoro incessante, proficuo e sinergico per il bene comune e la collettività che ha dato i suoi frutti e che ci rende orgogliosi. Un sentito augurio di buon lavoro ai commercianti”.

Durante la cerimonia il sindaco Angarano, a nome dell’amministrazione comunale e della comunità, ha conferito riconoscimenti ai decani del commercio ambulante biscegliese in pensione (Mauro Papagni, Savino Dell’Orco, Ignazio Santini, Girolamo Baldini e Vincenzo Monopoli) per aver rappresentato, con competenza e passione nel corso di una lunga e onorata carriera, un saldo punto di riferimento nella storia del commercio biscegliese. Riconoscimenti altresì per i decani del commercio ambulante tutt’ora in attività (Giuseppe Misino, Arcangelo Sciascia, Mauro Goffredo) per essere, con la propria lunga e qualificata attività, costante esempio di professionalità, dedizione e attaccamento al lavoro.