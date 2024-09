In Puglia l’alta formazione post diploma punta su mobilità sostenibile e aeronavale

Aula in azienda e sul campo, come in Aeroporti di Puglia, e mente proiettata al futuro, per gli studenti dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio, che apre le iscrizioni al nuovo biennio 2024/26. In una Puglia che aspira a crescere e diventare pioniera di sviluppo tecnologico e innovativo nel Sud Italia e anche nel Mediterraneo, ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio offre alta formazione interamente finanziata, che si traduce in lavoro. Si tratta di percorsi biennali che puntano a sviluppare competenze specifiche spingendo i giovani verso le tecnologie innovative e l’impresa sostenibile. I corsi dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca, scuole, enti di formazione ed enti locali, è previsto il conseguimento di un diploma 5° livello EQF. ITS Academy M obilità Sostenibile Aerospazio Puglia, con varie sedi a Brindisi e anche a Tricase/Alessano e Bari, ha nella sua mission tematiche di grande rilevanza, che diventano focus imprescindibile da quale far scaturire un momento di riflessione sinergica per scrivere il futuro del territorio.

