Cisternino, il Festival “Penne libere” su fonti rinnovabili e risparmio energetico

Cisternino ospita il Festival “Penne Libere” 2024: un evento su energie rinnovabili, comunità e sostenibilità energetica in programma dal 13 al 14 settembre. Si tratta di un festival che unisce discussioni su fonti rinnovabili, risparmio energetico e il ruolo fondamentale delle comunità locali pronto ad attirare una vasta platea di esperti, decisori politici e rappresentanti di alto profilo dal mondo accademico e imprenditoriale.

Il festival “Penne Libere” si distingue per la sua eccezionale varietà di contenuti e per la presenza di un cast di relatori con 48 ospiti di alto livello, tra cui professionisti, accademici, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni. La qualità e la profondità delle discussioni saranno assicurate da un gruppo di oltre 12 giornalisti che modereranno le sessioni, garantendo un dibattito stimolante e accessibile. Ogni intervento sarà pensato per offrire visioni innovative e soluzioni pratiche per affrontare le principali sfide legate all’energia e alla sostenibilità, con particolare attenzione all’economia circolare e al ruolo strategico che le comunità possono svolgere.

Il festival offrirà anche momenti unici di intrattenimento e cultura, pensati per arricchire l’esperienza dei partecipanti: esibizioni artistiche, il Premio Penne Libere 2024 ed infine “Gastronomia sostenibile” con laboratori incentrati sulla cucina mediterranea senza sprechi. Le location del festival includono Piazza Dell’Orologio, Porta Grande e Corso Umberto.

