In Puglia calano gli incidenti mortali nel primo semestre 2024

Nel primo semestre del 2024, in Puglia si è registrata una riduzione degli incidenti mortali e delle vittime, a fronte di un aumento dei sinistri con feriti, soprattutto nelle aree urbane. Secondo i dati del Centro regionale per il monitoraggio della sicurezza stradale (Cremss), i primi sei mesi dell’anno hanno visto 5.004 incidenti stradali con lesioni, di cui 84 mortali, che hanno causato 90 decessi e 7.764 feriti. Rispetto allo stesso periodo del 2023, gli incidenti mortali sono calati del 6,6% e le vittime del 12,6%, mentre i sinistri con feriti sono aumentati dell’11,6%, con un incremento del 14,4% nel numero dei feriti.

Distribuzione degli incidenti

Il 73% degli incidenti si è verificato nei centri abitati, dove si è concentrato il 17% dei decessi e il 69% dei feriti. Sulle strade extraurbane, che hanno registrato il 27% degli incidenti, si è verificato l’83% dei decessi e il 31% dei feriti.

Le strade provinciali sono state teatro del 45% degli incidenti mortali e del 46% delle vittime, seguite dalle strade statali (27% dei sinistri mortali e 29% dei decessi) e urbane (15% dei sinistri mortali e 14% delle vittime).

Cause principali e dinamiche

Tra le principali cause degli incidenti mortali spiccano l’eccesso di velocità (28%), la distrazione per l’uso di smartphone (23%) e i malori improvvisi (8%). La mancata osservanza della precedenza o del semaforo rosso è responsabile del 4% dei casi, mentre il 5% degli incidenti ha coinvolto conducenti sotto effetto di droghe e il 2% sotto effetto di alcol.

Il 72% dei sinistri ha coinvolto due o più veicoli, causando il 50% dei decessi e il 78% dei feriti, mentre il 18% ha riguardato un solo veicolo, spesso per uscita di strada, provocando il 47% dei decessi. I pedoni sono stati coinvolti nel 10% dei sinistri, con un calo significativo delle vittime rispetto al 2023.

Dati provinciali

Bari e Foggia hanno registrato il maggior numero di decessi (20% ciascuna), seguite da Taranto (19%) e Brindisi (16%). Rispetto al 2023, si è osservato un incremento degli incidenti nella città metropolitana di Bari (+13%), Taranto (+23%) e Foggia (+14%). Significativo il calo della mortalità nella città metropolitana di Bari (-40%) e nelle province di Lecce (-25%), Foggia (-22%) e Taranto (-19%).

Nei 16 comuni più colpiti si è concentrato il 58% dell’incidentalità regionale, con Bari al primo posto (859 sinistri). Canosa di Puglia ha registrato il maggior numero di incidenti mortali (5 sinistri, 5 decessi).

Focus sulla sicurezza

Nei primi sei mesi del 2024 non si sono verificati incidenti mortali con monopattini o bici elettriche, mentre due ciclisti hanno perso la vita.

Interventi e iniziative regionali

L’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia prosegue l’impegno per migliorare la sicurezza stradale attraverso interventi di manutenzione e campagne di sensibilizzazione. Tra le iniziative previste nel 2024, il progetto “La strada non è una giungla” coinvolgerà oltre 6.500 studenti di 66 scuole, con giornate dedicate alla sicurezza stradale organizzate in tutta la regione.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito dell’Asset: http://Asset.regione.puglia.it.

