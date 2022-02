BARI – Circa 35 milioni di euro per aiutare e incentivare la nascita di nuove imprese in Puglia. La Regione ha finanziato nuovamente il bando “Nidi”, lo strumento di agevolazione per l’imprenditoria giovanile, femminile, turistica e le nuove imprese costituite almeno per il 50 percento da soggetti svantaggiati. La nuova misura sarà attiva da giovedì 17 febbraio. Agevolate le iniziative imprenditoriali nella forma della microimpresa, l’aiuto può andare da 10 sino a 250mila euro massimo. Le imprese giovanili che realizzano investimenti fino a 50mila euro avranno un contributo del 100%, con il 50% a fondo perduto; le imprese femminili che realizzano un investimento fino a 100mila euro avranno un aiuto del 100%, con una sovvenzione del 50% a fondo perduto.