BRINDISI – C’è una svolta nell’inchiesta sulla scomparsa di Salvatore Legari, l’imprenditore edile 54enne padre di due figli originario di San Pancrazio Salentino. L’uomo, originario della provincia di Brindisi, sarebbe stato ucciso e il suo corpo occultato. Con questa ricostruzione, all’alba di oggi, i carabinieri di Modena, come disposto dal Gip su richiesta della locale Procura, hanno arrestato Alex Oliva, 38enne ora indagato per omicidio volontario e occultamento di Cadavere. Oliva, in attesa di essere ascoltato, è ristretto in carcere. Gli inquirenti hanno ricostruito dinamica e movente del delitto, maturato per questioni di natura economica.

Imprenditore di San Pancrazio scomparso: un arresto per omicidio

Secondo la tesi del Gip, Oliva, che doveva dei soldi a Legari per lavori su una villa di sua proprietà, avrebbe tentato in più modi di depistare le indagini. Per gli investigatori, la vittima vantava un credito nei confronti dell’indagato, per rapporti di lavoro, e doveva riscuoterlo proprio il giorno della scomparsa. Di Legari non si avevano più notizie da un anno e mezzo.

