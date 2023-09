Lecce, Ospite di Giu la maschera il Prefetto parla di flussi migratori

Il tema dei flussi migratori è al centro del dibattito nazionale. Luca Rotondi, Prefetto di Lecce fa un’analisi di quello che succede in Salento. Ecco in anteprima di Giù la maschera dove andrà in onda intervista integrale al Prefetto Nel servizio intervista a

🎤Luca Rotondi

Prefetto di Lecce

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

