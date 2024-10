Il trombettista Luigi D’Urso solista al Festival Organistico del Salento

Domenica 27 ottobre 2024 alle 19.30, la Chiesa di San Giorgio Martire a Bagnolo del Salento ospiterà uno dei suoi eventi imperdibili allestiti all’interno del Festival Organistico del Salento. Protagonista il trombettista Luigi D’Urso, prima tromba solista dell’Orchestra ICO Magna Grecia, che eseguirà un concerto di musica barocca, un promettente programma che non mancherà di incantare il pubblico.

Accompagnato dal talentuoso organista Mattia Greco, D’Urso porterà il suo straordinario virtuosismo e la sua sensibilità musicale in un programma che metterà in risalto la ricca interazione tra tromba e organo. Un’esperienza e una passione per la musica, quelle di D’Urso, tali da renderlo uno dei punti di riferimento per i giovani trombettisti e musicisti pugliesi.

Luigi D’Urso, intraprende gli studi della tromba all’età di otto anni sotto la guida del Maestro Adriano Vignes. Si diploma brillantemente in tromba nel 2010, al Conservatoire de la Vallée d’Aoste nella classe del Maestro Davide Sanson. Nello stesso istituto, D’Urso frequenta il Biennio di Alta formazione artistico musicale che nel 2014 grazie al quale consegue la laurea specialistica a pieni voti.

Nel 2012 frequenta il corso di perfezionamento “I Fiati” nell’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma sotto la guida del Maestro Omar Tomasoni. Dallo stesso anno è impegnato in qualità di Prima tromba solista stabile nell’Orchestra ICO Magna Grecia” di Taranto e Matera, con cui debutta da solista con il Concerto Brandeburghese n.2 di J. S. Bach.

Dal 2015 è Prima tromba solista con l’Orchestra Antonio Vivaldi diretta dal Maestro Lorenzo Passerini, con cui nel settembre 2017 si esibisce in qualità di solista al Teatro Filarmonico di Verona eseguendo il concerto di Vivaldi per due trombe, archi e basso continuo RV 537, per registrare successivamente (2020) la Quarta Sinfonia di Gustav Mahler trasmessa su Rai 5.

Nel settembre 2019, vince l’audizione per Prima tromba solista-trompette solo e Seconda tromba, con l’Orchestre de Chambre de Gèneve (Svizzera), con la quale collabora costantemente. D’Urso è, inoltre, docente di tromba nel Liceo Classico-Musicale “G. Palmieri” di Lecce, l’“Accademia Musicale del Salento” e l’“Accademia Musicale Arthemis” di Taranto.

Il “Festival Organistico del Salento” è organizzato dall’Istituto di Cultura musicale “J. S. Bach” di Tricase, con il sostegno del Ministero della Cultura e di Regione Puglia, con patrocinio di Provincia di Lecce, Comuni di Lecce, Andrano, Minervino e Salve, Conservatorio “Tito Schipa”, Università del Salento e Diocesi leccesi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author