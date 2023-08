Il Rione Lama vince la 56^ edizione del Palio di Oria

Dopo sette gare combattute ed un duello serrato con il San Basilio, il Rione Lama è riuscito ad aggiudicarsi la 56^ edizione del Palio di Oria.

Un’edizione ricca di novità, tutte vincenti a detta del presidente della Pro Loco Francesco Biasi: “Tutto ciò che avevamo programmato e progettato è andato per il verso giusto. Siamo felicissimi di aver portato in campo uno spettacolo che ha soddisfatto tutti gli spettatori presenti. Complimenti al Rione Lama per la vittoria, ma i complimenti li espando anche alle compagini che pur non vincendo hanno dimostrato grande sportività”.

Anche il capitano del Rione Lama Mirko De Tommaso è intervenuto ai nostri microfoni pochi istanti dopo il successo dei suoi ragazzi: “È stata una vittoria splendida ed emozionante, ma anche meritata. Abbiamo sognato per mesi questo momento, ci risvegliamo con il Palio fra le nostre mani. Il ringraziamento più grande va chiaramente fatto ai nostri atleti, che si allenano bramando questo momento per buona parte dell’anno”.

