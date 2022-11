Condividi su...

Due derby pugliesi e tre sfide apulo-lucane in vista del prossimo turno di Serie D. Riflettori ovviamente puntati su Fasano-Brindisi, ma anche Molfetta-Casarano non sarà da meno. Forse nessuno necessita i tre punti più dei rossazzurri, impegnati in casa di un Molfetta reduce da due vittorie consecutive. Il rendimento interno dei biancorossi è se non altro stravagante: la formazione allenata da mister Bartoli, quando impiegata al Poli, ha segnato e incassato più di chiunque altro nel girone h: 14 le reti siglate e 13 quelle subite. Dinnanzi a sé, il Molfetta troverà un Casarano praticamente obbligato a vincere dopo un digiuno di successi lungo cinque turni. Il Nardò, miglior difesa del torneo, ospiterà la Nocerina al “Giovanni Paolo II” e proverà a mantenere l’imbattibilità che ha contraddistinto fino ad ora i granata, al momento aggrappati al secondo posto della graduatoria in compagnia di Fasano e Barletta. Polidori e compagni attendono il Lavello al Puttilli per continuare a sognare e per tenere a debita distanza l’Altamura, che a sua volta sarà di scena in Basilicata, ospite di un Matera rigenerato dalla cura Ciullo. La formazione del tecnico salentino è reduce da due successi consecutivi e l’ultima sconfitta risale ormai ad un mese fa. In striscia positiva anche la Team Altamura, fra le migliori per rendimento esterno in questo campionato. La terza ed ultima sfida apulo-lucana sarà quella che vedrà al “Città degli Ulivi” Bitonto e Francavilla in Sinni. Un vero e proprio scontro salvezza, sicuramente ben diverso dall’ultimo precedente, quello che li vide contendersi lo scorso 29 maggio la finale playoff. Entrambe ad oggi vantano gli stessi punti in classifica, 9 nel dettaglio, ed un successo sarà senz’altro utile per scollarsi dalla zona retrocessione. Completeranno il quadro della 12^ giornata i tre impegni in terra campana. Gravina e Martina dovranno infatti rispettivamente vedersela con Cavese e Gladiator: una prova di maturità per i biancazzurri, un confronto da Davide contro Golia per i gialloblu. Degno di nota anche il derby fra Puteolana e Afragolese.

[Credit Photo: Sergio Porcelli]